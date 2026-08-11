Какова текущая цена LayerEdge?

Живая цена LayerEdge (EDGEN) составляет ₽0.081969879742354912000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает LayerEdge на рынке?

В настоящее время LayerEdge находится на 4748-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽14433337.0533529408000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов EDGEN в обращении?

Количество токенов EDGEN в обращении составляет 176000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен LayerEdge за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена LayerEdge колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽0.082606616003897216000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько LayerEdge удалён от своего максимума и минимума за всё время?

LayerEdge достиг максимальной цены ₽1.785296992402258720000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется EDGEN?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для LayerEdge?

Текущее изменение цены 0.50% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Binance Alpha Spotlight. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.