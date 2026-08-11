Какова текущая цена Lamina1?

Lamina1 торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере --%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как L1 соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере --% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если L1 превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Lamina1 показывает себя по сравнению с токенами категории Smart Contract Platform,NFT,Metaverse,Layer 1 (L1),Avalanche Ecosystem,Avalanche L1,Made in USA?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,NFT,Metaverse,Layer 1 (L1),Avalanche Ecosystem,Avalanche L1,Made in USA L1 демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Lamina1?

Рыночная капитализация ₽3628723.2916896192000 ставит L1 на 7019-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0E-14 до ₽0E-14, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется L1?

Lamina1 обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку L1?

При наличии в обращении 269763239.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.