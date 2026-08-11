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Текущая цена KOALA AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация KOKO составляет 95,636 USD. Отслеживайте обновления цен KOKO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена KOALA AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация KOKO составляет 95,636 USD. Отслеживайте обновления цен KOKO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена KOALA AI (KOKO)

Не в листинге

Текущая цена 1 KOKO в USD:

$0.000000009588
$0.000000009588$0.000000009588
-9.30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены KOALA AI (KOKO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:30:51 (UTC+8)

Сегодняшняя цена KOALA AI

Текущая цена KOALA AI (KOKO) сегодня составляет $ 0 с изменением 9.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KOKO на USD составляет $ 0 за KOKO.

На данный момент KOALA AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 95,636, при оборотном предложении 9.43T KOKO. В течение последних 24 часов, KOKO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KOKO изменился на -0.11% за последний час и на +1.31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация KOALA AI (KOKO)

$ 95.64K
$ 95.64K$ 95.64K

--
----

$ 95.64K
$ 95.64K$ 95.64K

9.43T
9.43T 9.43T

9,955,598,183,529.0
9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0

Текущая рыночная капитализация KOALA AI составляет $ 95.64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KOKO составляет 9.43T, а общее предложение – 9955598183529.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 95.64K.

История цен KOALA AI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-9.13%

+1.31%

+1.31%

История цен KOALA AI (KOKO) в USD

За сегодня изменение цены KOALA AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены KOALA AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены KOALA AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены KOALA AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-9.13%
30 дней$ 0+14.91%
60 дней$ 0+8.61%
90 дней$ 0--

Прогноз цены KOALA AI

Прогноз цены KOALA AI (KOKO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KOKO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены KOALA AI (KOKO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена KOALA AI потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену KOALA AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KOKO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены KOALA AI».

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Источник KOALA AI (KOKO)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI MemeMemeSolana Ecosystem

О KOALA AI

Что сейчас торгуется у KOALA AI?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -9.13%.

Привлекает ли KOKO внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme.

Насколько ликвиден рынок KOALA AI?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно KOKO?

При наличии 9426650366403.0 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как KOALA AI соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽ и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется KOALA AI?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность KOALA AI.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:30:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии KOALA AI (KOKO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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