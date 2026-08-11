Сегодняшняя цена Klef

Текущая цена Klef (KLEF) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KLEF на USD составляет $ 0 за KLEF.

На данный момент Klef занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 114 491, при оборотном предложении 999,97M KLEF. В течение последних 24 часов, KLEF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KLEF изменился на -5,40% за последний час и на +153,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 14,91K.

Рыночная информация Klef (KLEF)

Рыночная капитализация $ 114,49K$ 114,49K $ 114,49K Объем (24Ч) $ 14,91K$ 14,91K $ 14,91K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 114,49K$ 114,49K $ 114,49K Оборотное предложение 999,97M 999,97M 999,97M Общее предложение 999 973 658,515924 999 973 658,515924 999 973 658,515924

Текущая рыночная капитализация Klef составляет $ 114,49K, при 24-часовом объеме торгов $ 14,91K. Циркулируещее обращение KLEF составляет 999,97M, а общее предложение – 999973658.515924. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 114,49K.