Сегодняшняя цена KLAUS

Текущая цена KLAUS (KLAUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KLAUS на USD составляет $ 0 за KLAUS.

На данный момент KLAUS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 50 171, при оборотном предложении 1,00B KLAUS. В течение последних 24 часов, KLAUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,051944, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KLAUS изменился на -- за последний час и на +0,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация KLAUS (KLAUS)

Рыночная капитализация $ 50,17K$ 50,17K $ 50,17K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 50,17K$ 50,17K $ 50,17K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация KLAUS составляет $ 50,17K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KLAUS составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 50,17K.