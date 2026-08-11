Какова текущая цена KittyCoin?

KittyCoin оценивается в ₽0.167562646650852992000, за сегодняшний день она изменилась на -8.41%.

Насколько быстро растёт сообщество KITTY?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену KittyCoin?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль KittyCoin в секторе Gaming (GameFi),Meme,Cat-Themed,Robinhood Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов KITTY?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как KITTY соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽24.692048610055904000, а ATL — ₽0.167228191763767904000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 5238423.769745814 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.