Какова текущая цена Kima Network?

Kima Network оценивается в ₽0.136878094258549952000, за сегодняшний день она изменилась на 5.26%.

Насколько быстро растёт сообщество KIMA?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Kima Network?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Kima Network в секторе Infrastructure,Cosmos Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов KIMA?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как KIMA соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽81.7057576503168000, а ATL — ₽0.092952270866817824000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 67983638.43571413 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.