Какова текущая цена Kilroy was here?

Kilroy was here оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -11.77%.

Насколько быстро растёт сообщество KILROY?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Kilroy was here?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Kilroy was here в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов KILROY?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как KILROY соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.105502185455359616000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 980625535.014707 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.