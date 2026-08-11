Сегодняшняя цена JOCX

Текущая цена JOCX (JOCX) сегодня составляет $ 0,03091454 с изменением 24,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JOCX на USD составляет $ 0,03091454 за JOCX.

На данный момент JOCX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23 193, при оборотном предложении 0,00 JOCX. В течение последних 24 часов, JOCX торговался в диапазоне от $ 0,03191597 (минимум) до $ 0,04076149 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,127331, тогда как исторический минимум составил $ 0,01524857.

В краткосрочной перспективе JOCX изменился на -3,15% за последний час и на +102,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,99K.

Рыночная информация JOCX (JOCX)

Рыночная капитализация $ 23,19K$ 23,19K $ 23,19K Объем (24Ч) $ 2,99K$ 2,99K $ 2,99K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,19K$ 23,19K $ 23,19K Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Общее предложение 750 010,0 750 010,0 750 010,0

Текущая рыночная капитализация JOCX составляет $ 23,19K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,99K. Циркулируещее обращение JOCX составляет 0,00, а общее предложение – 750010.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,19K.