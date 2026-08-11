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Текущая цена JESUS LOVES YOU сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация JLY составляет 152 819 USD. Отслеживайте обновления цен JLY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена JESUS LOVES YOU сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация JLY составляет 152 819 USD. Отслеживайте обновления цен JLY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена JESUS LOVES YOU (JLY)

Не в листинге

Текущая цена 1 JLY в USD:

$0,00015746
$0,00015746$0,00015746
-0,16%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены JESUS LOVES YOU (JLY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:13:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена JESUS LOVES YOU

Текущая цена JESUS LOVES YOU (JLY) сегодня составляет $ 0 с изменением 15,98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JLY на USD составляет $ 0 за JLY.

На данный момент JESUS LOVES YOU занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 152 819, при оборотном предложении 969,93M JLY. В течение последних 24 часов, JLY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00169233, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе JLY изменился на -6,22% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 124,98K.

Рыночная информация JESUS LOVES YOU (JLY)

$ 152,82K
$ 152,82K$ 152,82K

$ 124,98K
$ 124,98K$ 124,98K

$ 152,82K
$ 152,82K$ 152,82K

969,93M
969,93M 969,93M

969 931 771,425798
969 931 771,425798 969 931 771,425798

Текущая рыночная капитализация JESUS LOVES YOU составляет $ 152,82K, при 24-часовом объеме торгов $ 124,98K. Циркулируещее обращение JLY составляет 969,93M, а общее предложение – 969931771.425798. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 152,82K.

История цен JESUS LOVES YOU в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00169233
$ 0,00169233$ 0,00169233

$ 0
$ 0$ 0

-6,22%

-15,97%

--

--

История цен JESUS LOVES YOU (JLY) в USD

За сегодня изменение цены JESUS LOVES YOU на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены JESUS LOVES YOU на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены JESUS LOVES YOU на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены JESUS LOVES YOU на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-15,97%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены JESUS LOVES YOU

Прогноз цены JESUS LOVES YOU (JLY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JLY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены JESUS LOVES YOU (JLY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена JESUS LOVES YOU потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник JESUS LOVES YOU (JLY)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О JESUS LOVES YOU

Какова реальная цена JESUS LOVES YOU сегодня?

Текущая цена JESUS LOVES YOU составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -15.97%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для JLY?

JLY торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна JESUS LOVES YOU сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется JLY?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что JLY демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место JESUS LOVES YOU в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽11434241.9215785376000 JESUS LOVES YOU занимает #5103 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли JLY?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как JESUS LOVES YOU соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.126623722384945632000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение JLY?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (969931771.425798 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:13:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии JESUS LOVES YOU (JLY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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