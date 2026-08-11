Какова реальная цена JESUS LOVES YOU сегодня?

Текущая цена JESUS LOVES YOU составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -15.97%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для JLY?

JLY торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна JESUS LOVES YOU сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется JLY?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что JLY демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место JESUS LOVES YOU в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽11434241.9215785376000 JESUS LOVES YOU занимает #5103 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли JLY?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как JESUS LOVES YOU соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.126623722384945632000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение JLY?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (969931771.425798 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.