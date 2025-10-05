Что такое Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Источник Hypha Staked AVAX (STAVAX) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Hypha Staked AVAX (USD)

Сколько будет стоить Hypha Staked AVAX (STAVAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hypha Staked AVAX (STAVAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hypha Staked AVAX.

STAVAX на местную валюту

Токеномика Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Понимание токеномики Hypha Staked AVAX (STAVAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STAVAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hypha Staked AVAX (STAVAX) Сколько стоит Hypha Staked AVAX (STAVAX) на сегодня? Актуальная цена STAVAX в USD – 34,16 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STAVAX в USD? $ 34,16 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STAVAX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Hypha Staked AVAX? Рыночная капитализация STAVAX составляет $ 29,36M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STAVAX? Циркулирующее предложение STAVAX составляет 858,73K USD . Какова была максимальная цена (ATH) STAVAX? STAVAX достиг максимальной цены (ATH) в 67,01 USD . Какова была минимальная цена STAVAX за все время (ATL)? STAVAX достиг минимальной цены (ATL) в 16,44 USD . Каков объем торгов STAVAX? Объем торгов за последние 24 часа для STAVAX составляет -- USD . Вырастет ли STAVAX в цене в этом году? STAVAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STAVAX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Hypha Staked AVAX (STAVAX)