Согласно вашему прогнозу, Hypha Staked AVAX потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 34,21.

Согласно вашему прогнозу, Hypha Staked AVAX потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 35,9205.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена STAVAX составляет $ 37,7165 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена STAVAX в 2028 году составит $ 39,6023 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STAVAX в 2029 году составит $ 41,5824 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STAVAX в 2030 году составит $ 43,6615 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Hypha Staked AVAX потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 71,1201.

В 2050 году цена Hypha Staked AVAX потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 115,8472.