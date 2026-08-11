Какова текущая цена HydraDAO?

Живая цена HydraDAO (HYDRA) составляет ₽1.878395069373102112000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает HydraDAO на рынке?

В настоящее время HydraDAO находится на 4195-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽22117048.3446982496000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов HYDRA в обращении?

Количество токенов HYDRA в обращении составляет 11774431.692748416 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен HydraDAO за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена HydraDAO колебалась в диапазоне от ₽1.864560597424933632000 (минимум за 24 часа) до ₽1.961147508392433312000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько HydraDAO удалён от своего максимума и минимума за всё время?

HydraDAO достиг максимальной цены ₽5.4780468560581680000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽1.010278587663725408000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется HYDRA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для HydraDAO?

Текущее изменение цены -1.09% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Ethereum Ecosystem,Decentralized Science (DeSci). Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.