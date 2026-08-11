Сегодняшняя цена Hummingbird Bitcoin

Текущая цена Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HUMBIT на USD составляет $ 0 за HUMBIT.

На данный момент Hummingbird Bitcoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 47 469, при оборотном предложении 999,72M HUMBIT. В течение последних 24 часов, HUMBIT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HUMBIT изменился на +0,05% за последний час и на -10,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

Рыночная капитализация $ 47,47K$ 47,47K $ 47,47K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 47,47K$ 47,47K $ 47,47K Оборотное предложение 999,72M 999,72M 999,72M Общее предложение 999 723 358,248776 999 723 358,248776 999 723 358,248776

Текущая рыночная капитализация Hummingbird Bitcoin составляет $ 47,47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HUMBIT составляет 999,72M, а общее предложение – 999723358.248776. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 47,47K.