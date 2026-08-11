Какова текущая цена Hubra staked SOL?

Hubra staked SOL торгуется по цене ₽6447.357748911184000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Hubra staked SOL составляет ₽23349.506007922864000, тогда как ATL — ₽5647.517266888896000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка RASOL?

Рыночная капитализация составляет ₽50673298.9086032464000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Hubra staked SOL на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле RASOL.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 7967.799943704 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Hubra staked SOL?

Hubra staked SOL входит в классификацию Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность RASOL?

Работа в сети -- позволяет RASOL использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.