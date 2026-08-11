Сегодняшняя цена HUA HUA

Текущая цена HUA HUA (HUAHUA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HUAHUA на USD составляет $ 0 за HUAHUA.

На данный момент HUA HUA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 64,999, при оборотном предложении 988.96M HUAHUA. В течение последних 24 часов, HUAHUA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01309342, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HUAHUA изменился на -0.04% за последний час и на +9.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HUA HUA (HUAHUA)

Рыночная капитализация $ 65.00K$ 65.00K $ 65.00K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 65.00K$ 65.00K $ 65.00K Оборотное предложение 988.96M 988.96M 988.96M Общее предложение 988,957,800.270755 988,957,800.270755 988,957,800.270755

Текущая рыночная капитализация HUA HUA составляет $ 65.00K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HUAHUA составляет 988.96M, а общее предложение – 988957800.270755. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 65.00K.