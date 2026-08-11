Какова текущая цена House Party Protocol?

House Party Protocol торгуется по цене ₽0.489103577077230640000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 5.57%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна HPP сегодня?

Волатильность цены HPP за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для House Party Protocol?

Цена токена колебалась между ₽0.443123598460097184000 (минимум) и ₽0.508746432245173696000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для HPP?

За последние 24 часа объем торгов HPP составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽4.3080650396519456000, а минимальная цена за все время — ₽0.443123598460097184000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для House Party Protocol?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как HPP сравнивается с другими токенами категории Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents?

В рамках категории Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents HPP демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.