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Текущая цена House Party Protocol сегодня составляет 0.00653695 USD. Рыночная капитализация HPP составляет 1,758,016 USD. Отслеживайте обновления цен HPP в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена House Party Protocol сегодня составляет 0.00653695 USD. Рыночная капитализация HPP составляет 1,758,016 USD. Отслеживайте обновления цен HPP в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена House Party Protocol (HPP)

Не в листинге

Текущая цена 1 HPP в USD:

$0.00631547
$0.00631547$0.00631547
+0.02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены House Party Protocol (HPP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:48:54 (UTC+8)

Сегодняшняя цена House Party Protocol

Текущая цена House Party Protocol (HPP) сегодня составляет $ 0.00653695 с изменением 5.58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HPP на USD составляет $ 0.00653695 за HPP.

На данный момент House Party Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,758,016, при оборотном предложении 385.94M HPP. В течение последних 24 часов, HPP торговался в диапазоне от $ 0.00592242 (минимум) до $ 0.00679948 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.057578, тогда как исторический минимум составил $ 0.00592242.

В краткосрочной перспективе HPP изменился на +3.22% за последний час и на -6.67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.35M.

Рыночная информация House Party Protocol (HPP)

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 11.11M
$ 11.11M$ 11.11M

385.94M
385.94M 385.94M

1,700,000,000.0
1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

Текущая рыночная капитализация House Party Protocol составляет $ 1.76M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.35M. Циркулируещее обращение HPP составляет 385.94M, а общее предложение – 1700000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11.11M.

История цен House Party Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00592242
$ 0.00592242$ 0.00592242
Мин 24Ч
$ 0.00679948
$ 0.00679948$ 0.00679948
Макс 24Ч

$ 0.00592242
$ 0.00592242$ 0.00592242

$ 0.00679948
$ 0.00679948$ 0.00679948

$ 0.057578
$ 0.057578$ 0.057578

$ 0.00592242
$ 0.00592242$ 0.00592242

+3.22%

+5.58%

-6.67%

-6.67%

История цен House Party Protocol (HPP) в USD

За сегодня изменение цены House Party Protocol на USD составило $ +0.00034535.
За последние 30 дней изменение цены House Party Protocol на USD составило $ -0.0044003210.
За последние 60 дней изменение цены House Party Protocol на USD составило $ -0.0054276491.
За последние 90 дней изменение цены House Party Protocol на USD составило $ +0.000230432251889957.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00034535+5.58%
30 дней$ -0.0044003210-67.31%
60 дней$ -0.0054276491-83.03%
90 дней$ +0.000230432251889957+0.04%

Прогноз цены House Party Protocol

Прогноз цены House Party Protocol (HPP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HPP в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены House Party Protocol (HPP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена House Party Protocol потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену House Party Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HPP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены House Party Protocol».

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О House Party Protocol

Какова текущая цена House Party Protocol?

House Party Protocol торгуется по цене ₽0.489103577077230640000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 5.57%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна HPP сегодня?

Волатильность цены HPP за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для House Party Protocol?

Цена токена колебалась между ₽0.443123598460097184000 (минимум) и ₽0.508746432245173696000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для HPP?

За последние 24 часа объем торгов HPP составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽4.3080650396519456000, а минимальная цена за все время — ₽0.443123598460097184000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для House Party Protocol?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как HPP сравнивается с другими токенами категории Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents?

В рамках категории Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents HPP демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.

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Страница обновлена: 2026-08-11 06:48:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии House Party Protocol (HPP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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