Сегодняшняя цена Hoodbird

Текущая цена Hoodbird (HOODBIRD) сегодня составляет $ 0 с изменением 9,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOODBIRD на USD составляет $ 0 за HOODBIRD.

На данный момент Hoodbird занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 171,9, при оборотном предложении 1,00B HOODBIRD. В течение последних 24 часов, HOODBIRD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HOODBIRD изменился на -2,53% за последний час и на -30,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Hoodbird (HOODBIRD)

Рыночная капитализация $ 11,17K$ 11,17K $ 11,17K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,17K$ 11,17K $ 11,17K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Hoodbird составляет $ 11,17K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOODBIRD составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,17K.