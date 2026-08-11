Сегодняшняя цена HOOD PEPE

Текущая цена HOOD PEPE (HPEPE) сегодня составляет $ 0 с изменением 24.30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HPEPE на USD составляет $ 0 за HPEPE.

На данный момент HOOD PEPE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 269,825, при оборотном предложении 972.68M HPEPE. В течение последних 24 часов, HPEPE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HPEPE изменился на -0.05% за последний час и на -37.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13.14K.

Рыночная информация HOOD PEPE (HPEPE)

Рыночная капитализация $ 269.83K$ 269.83K $ 269.83K Объем (24Ч) $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 268.53K$ 268.53K $ 268.53K Оборотное предложение 972.68M 972.68M 972.68M Общее предложение 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508

Текущая рыночная капитализация HOOD PEPE составляет $ 269.83K, при 24-часовом объеме торгов $ 13.14K. Циркулируещее обращение HPEPE составляет 972.68M, а общее предложение – 972680229.6308508. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 268.53K.