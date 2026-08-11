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Текущая цена Hive AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BUZZ составляет 307,351 USD. Отслеживайте обновления цен BUZZ в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Hive AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BUZZ составляет 307,351 USD. Отслеживайте обновления цен BUZZ в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Hive AI (BUZZ)

Не в листинге

Текущая цена 1 BUZZ в USD:

$0.00030608
$0.00030608$0.00030608
-0.07%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Hive AI (BUZZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:40:20 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Hive AI

Текущая цена Hive AI (BUZZ) сегодня составляет $ 0 с изменением 6.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BUZZ на USD составляет $ 0 за BUZZ.

На данный момент Hive AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 307,351, при оборотном предложении 999.83M BUZZ. В течение последних 24 часов, BUZZ торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.185533, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BUZZ изменился на +0.16% за последний час и на -2.31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2.79K.

Рыночная информация Hive AI (BUZZ)

$ 307.35K
$ 307.35K$ 307.35K

$ 2.79K
$ 2.79K$ 2.79K

$ 307.35K
$ 307.35K$ 307.35K

999.83M
999.83M 999.83M

999,828,541.425331
999,828,541.425331 999,828,541.425331

Текущая рыночная капитализация Hive AI составляет $ 307.35K, при 24-часовом объеме торгов $ 2.79K. Циркулируещее обращение BUZZ составляет 999.83M, а общее предложение – 999828541.425331. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 307.35K.

История цен Hive AI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.185533
$ 0.185533$ 0.185533

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-5.99%

-2.31%

-2.31%

История цен Hive AI (BUZZ) в USD

За сегодня изменение цены Hive AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hive AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hive AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hive AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-5.99%
30 дней$ 0-21.84%
60 дней$ 0-15.66%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Hive AI

Прогноз цены Hive AI (BUZZ) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BUZZ в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Hive AI (BUZZ) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Hive AI потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Hive AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BUZZ, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Hive AI».

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Источник Hive AI (BUZZ)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsBinance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

О Hive AI

Какова текущая цена Hive AI?

Hive AI торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -5.99%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как BUZZ соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -5.99% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если BUZZ превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Hive AI показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI BUZZ демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Hive AI?

Рыночная капитализация ₽22996423.9466821552000 ставит BUZZ на 4166-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется BUZZ?

Hive AI обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку BUZZ?

При наличии в обращении 999828541.425331 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hive AI

Страница обновлена: 2026-08-11 06:40:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Hive AI (BUZZ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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