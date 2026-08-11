Какова текущая цена Hive AI?

Hive AI торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -5.99%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как BUZZ соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -5.99% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если BUZZ превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Hive AI показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI BUZZ демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Hive AI?

Рыночная капитализация ₽22996423.9466821552000 ставит BUZZ на 4166-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется BUZZ?

Hive AI обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку BUZZ?

При наличии в обращении 999828541.425331 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.