Какова текущая цена HeavyPulp?

HeavyPulp оценивается в ₽0.079480500359009904000, за сегодняшний день она изменилась на -1.60%.

Насколько быстро растёт сообщество HEAVYPULP?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену HeavyPulp?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль HeavyPulp в секторе Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов HEAVYPULP?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как HEAVYPULP соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.383538849511241312000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 999744819.609042 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.