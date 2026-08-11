Какова текущая цена HAVA?

HAVA торгуется по цене ₽165.355235291792000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 0.15%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна HAVA сегодня?

Волатильность цены HAVA за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для HAVA?

Цена токена колебалась между ₽165.355235291792000 (минимум) и ₽165.355235291792000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для HAVA?

За последние 24 часа объем торгов HAVA составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽169.096303963552000, а минимальная цена за все время — ₽44.8602019423022528000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для HAVA?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как HAVA сравнивается с другими токенами категории Healthcare,Polygon Ecosystem,E-commerce?

В рамках категории Healthcare,Polygon Ecosystem,E-commerce HAVA демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.