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Топ токенов категории Электронная коммерция по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Электронная коммерция. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Paycoin
Paycoin
PCI
$ 0.03665326
-0.19%
+0.02%
+2.49%
$ 37.48M
$ 514.76K
2
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 3.008
-0.07%
+0.03%
+1.97%
$ 20.81M
$ 17.18K
3
Optio
Optio
OPT
$ 0.00068212
0.00%
--
+127.60%
$ 11.27M
$ 102.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
0.00%
+0.45%
$ 8.84M
$ 3.95K
5
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02215
+0.14%
-2.69%
+1.99%
$ 3.93M
$ 3.06M
6
$ 0.01953
0.00%
-3.76%
-8.16%
$ 3.32M
$ 85.08K
7
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00169301
+0.08%
-0.01%
-14.38%
$ 3.30M
$ 39.34
8
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.798554
+0.82%
+0.01%
-1.75%
$ 2.29M
$ 954.86K
9
Shack Token
Shack Token
SHACK
$ 0.00234072
+0.05%
-0.04%
-6.20%
$ 2.11M
$ 1.34K
10
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00232146
+0.11%
-0.00%
+8.98%
$ 1.46M
$ 573.59
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008357
+0.02%
-0.11%
+0.64%
$ 1.36M
$ 63.83M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00001941
+2.99%
-7.31%
-9.73%
$ 1.24M
$ 1.95B
13
Kin
Kin
KIN
$ 3.67993E-7
+0.10%
-4.10%
-7.90%
$ 974.14K
--
14
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 61.823
-0.18%
-2.61%
-0.35%
$ 384.73K
$ 2.11K
15
StormX
StormX
STMX
$ 3.262E-5
0.00%
+61.60%
-0.73%
$ 358.77K
--
16
PREME Token
PREME Token
PREME
$ 0.00160994
0.00%
-0.00%
-1.05%
$ 301.34K
$ 7.82
17
PEPTIDES
PEPTIDES
PEPTI
$ 0.00023302
-0.13%
0.00%
-6.72%
$ 228.11K
$ 10.86K
18
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00028917
0.00%
-0.03%
+0.15%
$ 185.19K
$ 860.13
19
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
+0.55%
$ 164.34K
$ 24.11
20
Paysenger
Paysenger
EGO
$ 0.0005948
+0.05%
-1.57%
-22.48%
$ 119.36K
$ 93.29M
21
Bistroo
Bistroo
BIST
$ 0.00118578
0.00%
--
-0.54%
$ 71.20K
$ 20.48
22
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.499E-5
+0.42%
-1.70%
-0.92%
$ 44.97K
--
23
BOUNCY BALL of OFiD Fun
BOUNCY BALL of OFiD Fun
E𝕏PB
$ 2.346E-5
+0.47%
-3.30%
-1.10%
$ 23.44K
--
24
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 2.35973E-7
0.00%
+1.70%
+1.43%
$ 21.94K
--
25
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.635E-5
-1.44%
-17.80%
-25.95%
$ 20.89K
--
26
Ikon
Ikon
IKON
$ 1.462E-5
0.00%
+1.50%
+4.28%
$ 14.61K
--
27
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
+0.03%
$ 12.55K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Электронная коммерция и почему они так популярны?
Токены категории Электронная коммерция представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 27 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $100.35M.
Какой токен из категории Электронная коммерция демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Электронная коммерция, отслеживаемых на MEXC, STMX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 61.60% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Электронная коммерция находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 27 токенов категории Электронная коммерция, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Электронная коммерция относятся PCI, AUCTION, OPT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Электронная коммерция?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Электронная коммерция составляет примерно $100.35M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Электронная коммерция, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.