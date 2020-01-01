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Топ токенов категории Здравоохранение по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Здравоохранение. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2107
+0.47%
-3.58%
-2.21%
$ 29.48M
$ 341.83K
2
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00127489
-0.03%
-0.01%
-3.30%
$ 14.71M
$ 59.41K
3
Dynachain
Dynachain
DYNA
$ 0.0341983
0.00%
--
+0.29%
$ 13.24M
$ 826.83
4
HP
HP
HP
$ 0.006784
+0.24%
-1.19%
-7.44%
$ 9.39M
$ 3.27M
5
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
0.00%
+0.45%
$ 8.84M
$ 3.95K
6
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04226393
+0.13%
-0.10%
-5.91%
$ 7.26M
$ 76.29K
7
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
+0.02%
$ 1.39M
$ 106.29K
8
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01229
-0.32%
+0.16%
+4.48%
$ 874.67K
$ 1.47M
9
CTOC
CTOC
CTOC
$ 0.054544
-0.02%
-0.00%
-0.49%
$ 499.02K
$ 422.24K
10
Innovosens
Innovosens
ISENS
$ 6.289E-5
0.00%
+4.50%
+2.03%
$ 62.26K
--
11
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.0001526
0.00%
--
+1.79%
$ 60.23K
$ 4.28
12
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5.703E-5
+0.14%
+6.70%
+0.32%
$ 48.37K
--
13
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
+0.19%
-6.20%
-6.12%
$ 41.44K
--
14
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00099045
0.00%
-0.18%
-8.93%
$ 39.71K
$ 3.90
15
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3.043E-5
+0.40%
-2.30%
+1.13%
$ 30.43K
--
16
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
-8.84%
$ 15.72K
--
17
Pharmachain AI
Pharmachain AI
PHAI
$ 1.891E-5
0.00%
+3.20%
+3.90%
$ 11.68K
--
18
Medifakt
Medifakt
FAKT
$ 0.0005459
0.00%
+0.04%
-1.48%
--
$ 32.59M
19
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00566
-1.41%
-5.25%
+37.93%
--
$ 3.98M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Здравоохранение и почему они так популярны?
Токены категории Здравоохранение представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 19 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $85.99M.
Какой токен из категории Здравоохранение демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Здравоохранение, отслеживаемых на MEXC, CARDIO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Здравоохранение находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 19 токенов категории Здравоохранение, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Здравоохранение относятся APEX, MED, DYNA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Здравоохранение?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Здравоохранение составляет примерно $85.99M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Здравоохранение, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.