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Топ токенов категории Фракционированный НФТ по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Фракционированный НФТ. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006605
-0.21%
+3.19%
+10.56%
$ 66.30M
$ 128.77M
2
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003458
-0.03%
-1.62%
-9.59%
$ 2.52M
$ 16.41B
3
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
+0.28%
$ 2.16M
--
4
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.156E-5
+0.17%
-0.70%
-0.43%
$ 1.16M
--
5
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.25
+1.35%
+0.02%
-1.32%
$ 692.21K
$ 41.31
6
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 6.46
0.00%
-0.00%
-6.24%
$ 165.09K
$ 3.21K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Фракционированный НФТ и почему они так популярны?
Токены категории Фракционированный НФТ представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $72.99M.
Какой токен из категории Фракционированный НФТ демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Фракционированный НФТ, отслеживаемых на MEXC, DOG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.19% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Фракционированный НФТ находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Фракционированный НФТ, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Фракционированный НФТ относятся DOG, WEN, NFD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Фракционированный НФТ?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Фракционированный НФТ составляет примерно $72.99M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Фракционированный НФТ, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.