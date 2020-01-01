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Топ токенов категории Кибербезопасность по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Кибербезопасность. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.0419
-0.43%
+0.05%
+5.18%
$ 219.30M
$ 1.41M
2
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009404
-0.60%
-3.30%
+0.54%
$ 43.38M
$ 5.83M
3
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01299256
-1.44%
-0.00%
-1.97%
$ 22.08M
$ 89.06K
4
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11351
+0.15%
-2.39%
+18.02%
$ 18.22M
$ 476.30K
5
$ 0.004578
+0.02%
-0.61%
-2.41%
$ 8.64M
$ 12.05M
6
Forta
Forta
FORT
$ 0.01255
0.00%
-0.95%
+3.12%
$ 7.98M
$ 4.38M
7
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11614
+0.90%
+2.95%
+26.52%
$ 2.33M
$ 354.55K
8
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00188907
+2.61%
+0.01%
-17.66%
$ 1.89M
$ 13.68K
9
HAI
HAI
HAI
$ 0.001533
+0.13%
+9.17%
+10.11%
$ 1.28M
$ 18.40M
10
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03752
-0.69%
+5.10%
+6.35%
$ 1.07M
$ 2.46M
11
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00358448
-0.83%
-0.01%
-1.30%
$ 335.09K
$ 112.63
12
Biometric Financial
Biometric Financial
BIOFI
$ 0.0000771
-0.13%
-2.90%
-2.04%
$ 301.01K
$ 704.30M
13
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.0239861
+0.05%
--
+0.14%
$ 239.84K
$ 6.23
14
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00107926
0.00%
-0.10%
-16.51%
$ 233.36K
$ 2.98K
15
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
-0.17%
$ 214.52K
$ 2.67
16
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.211826
-0.12%
--
-10.09%
$ 174.01K
$ 154.82
17
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008938
+0.02%
-0.47%
-2.75%
$ 99.98K
$ 65.44M
18
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096543
0.00%
--
+10.93%
$ 83.10K
$ 1.04K
19
The Audit Oracle
The Audit Oracle
AUDIT
$ 0.00017077
-0.06%
--
+0.33%
$ 69.57K
$ 4.05
20
IRONCLAD SECURITY
IRONCLAD SECURITY
ICLAD
$ 8.443E-5
0.00%
+4.40%
-0.12%
$ 58.77K
--
21
LESTER by Virtuals
LESTER by Virtuals
LESTER
$ 4.969E-5
0.00%
+1.60%
-1.62%
$ 49.69K
--
22
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.642E-5
+0.36%
-1.50%
-2.29%
$ 35.22K
--
23
baibysitter
baibysitter
BAIBY
$ 3.068E-5
0.00%
+1.20%
+0.10%
$ 30.68K
--
24
ThreatSlayerAI by Virtuals
ThreatSlayerAI by Virtuals
SLAYER
$ 1.091E-5
0.00%
-1.30%
-0.46%
$ 10.91K
--
25
Immunefi
Immunefi
IMU
$ 0.002439
-0.94%
-20.87%
+106.81%
--
$ 34.75M
26
Arcium
Arcium
ARX
$ 0.1291
-0.46%
+1.33%
-9.97%
--
$ 627.54K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Кибербезопасность и почему они так популярны?
Токены категории Кибербезопасность представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 26 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $328.11M.
Какой токен из категории Кибербезопасность демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Кибербезопасность, отслеживаемых на MEXC, HAI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 9.17% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Кибербезопасность находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 26 токенов категории Кибербезопасность, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Кибербезопасность относятся CFX, GPS, QANX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Кибербезопасность?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Кибербезопасность составляет примерно $328.11M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Кибербезопасность, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.