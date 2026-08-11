Сегодняшняя цена Guru Network

Текущая цена Guru Network (GURU) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GURU на USD составляет $ 0 за GURU.

На данный момент Guru Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53 522, при оборотном предложении 546,36M GURU. В течение последних 24 часов, GURU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,109287, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GURU изменился на -0,27% за последний час и на -2,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Guru Network (GURU)

Рыночная капитализация $ 53,52K$ 53,52K $ 53,52K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 97,96K$ 97,96K $ 97,96K Оборотное предложение 546,36M 546,36M 546,36M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Guru Network составляет $ 53,52K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GURU составляет 546,36M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 97,96K.