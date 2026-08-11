Какова текущая цена gugugaga?

gugugaga оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 16.63%.

Насколько быстро растёт сообщество 咕咕嘎嘎?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену gugugaga?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль gugugaga в секторе Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem,Chinese Meme. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов 咕咕嘎嘎?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как 咕咕嘎嘎 соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 995943909.837227 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.