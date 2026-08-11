Какова текущая цена GraphAI?

GraphAI оценивается в ₽0.25908396979406704000, за сегодняшний день она изменилась на -0.41%.

Насколько быстро растёт сообщество GAI?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену GraphAI?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль GraphAI в секторе DePIN,Base Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов GAI?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как GAI соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽64.1666602152806496000, а ATL — ₽0.191283834042026208000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 43455821.085046895 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.