Какова реальная цена Going Parabolic Coin сегодня?

Текущая цена Going Parabolic Coin составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -24.43%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для GPC?

GPC торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Going Parabolic Coin сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется GPC?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что GPC демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Going Parabolic Coin в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽32228932.5003452240000 Going Parabolic Coin занимает #3754 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли GPC?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Going Parabolic Coin соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение GPC?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (999486088.671378 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.