Сегодняшняя цена Gimo Staked 0G

Текущая цена Gimo Staked 0G (ST0G) сегодня составляет $ 0.221306 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ST0G на USD составляет $ 0.221306 за ST0G.

На данный момент Gimo Staked 0G занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3,166,317, при оборотном предложении 14.30M ST0G. В течение последних 24 часов, ST0G торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 3.34, тогда как исторический минимум составил $ 0.220286.

В краткосрочной перспективе ST0G изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.29.

Рыночная информация Gimo Staked 0G (ST0G)

Рыночная капитализация $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Объем (24Ч) $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Оборотное предложение 14.30M 14.30M 14.30M Общее предложение 14,296,261.59665528 14,296,261.59665528 14,296,261.59665528

Текущая рыночная капитализация Gimo Staked 0G составляет $ 3.17M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.29. Циркулируещее обращение ST0G составляет 14.30M, а общее предложение – 14296261.59665528. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3.17M.