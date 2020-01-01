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Топ токенов категории Экосистема 0g по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема 0g. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,873.58
+0.01%
-0.02%
-0.04%
$ 13.91M
$ 430.86K
2
Gimo Staked 0G
Gimo Staked 0G
ST0G
$ 0.221306
0.00%
--
-16.28%
$ 3.17M
$ 1.29
3
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.24M
--
4
Wrapped 0G
Wrapped 0G
W0G
$ 0.155908
+0.14%
+0.04%
+11.65%
$ 1.89M
$ 9.38K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема 0g и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема 0g представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $21.21M.
Какой токен из категории Экосистема 0g демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема 0g, отслеживаемых на MEXC, W0G продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.04% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема 0g находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Экосистема 0g, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема 0g относятся WETH, ST0G, MEDGE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема 0g?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема 0g составляет примерно $21.21M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема 0g, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.