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Текущая цена Ghiblification сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GHIBLI составляет 119 387 USD. Отслеживайте обновления цен GHIBLI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Ghiblification сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GHIBLI составляет 119 387 USD. Отслеживайте обновления цен GHIBLI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Ghiblification (GHIBLI)

Не в листинге

Текущая цена 1 GHIBLI в USD:

$0,0001194
$0,0001194$0,0001194
-0,05%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Ghiblification (GHIBLI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:12:54 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Ghiblification

Текущая цена Ghiblification (GHIBLI) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GHIBLI на USD составляет $ 0 за GHIBLI.

На данный момент Ghiblification занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 119 387, при оборотном предложении 999,96M GHIBLI. В течение последних 24 часов, GHIBLI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04082358, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GHIBLI изменился на -0,05% за последний час и на -10,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,98K.

Рыночная информация Ghiblification (GHIBLI)

$ 119,39K
$ 119,39K$ 119,39K

$ 7,98K
$ 7,98K$ 7,98K

$ 119,39K
$ 119,39K$ 119,39K

999,96M
999,96M 999,96M

999 958 208,03
999 958 208,03 999 958 208,03

Текущая рыночная капитализация Ghiblification составляет $ 119,39K, при 24-часовом объеме торгов $ 7,98K. Циркулируещее обращение GHIBLI составляет 999,96M, а общее предложение – 999958208.03. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 119,39K.

История цен Ghiblification в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04082358
$ 0,04082358$ 0,04082358

$ 0
$ 0$ 0

-0,05%

-5,53%

-10,57%

-10,57%

История цен Ghiblification (GHIBLI) в USD

За сегодня изменение цены Ghiblification на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ghiblification на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ghiblification на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ghiblification на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-5,53%
30 дней$ 0-61,34%
60 дней$ 0-64,75%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Ghiblification

Прогноз цены Ghiblification (GHIBLI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GHIBLI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Ghiblification (GHIBLI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Ghiblification потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Ghiblification достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GHIBLI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Ghiblification».

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Источник Ghiblification (GHIBLI)

Официальный веб-сайт

Категория :

Binance Alpha SpotlightMemeParody Meme

О Ghiblification

Какова реальная цена Ghiblification сегодня?

Текущая цена Ghiblification составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -5.53%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для GHIBLI?

GHIBLI торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Ghiblification сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется GHIBLI?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что GHIBLI демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Ghiblification в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽8932699.3103082224000 Ghiblification занимает #5479 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли GHIBLI?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Ghiblification соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽3.054476324141762016000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение GHIBLI?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (999958208.03 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Parody Meme,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 06:12:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ghiblification (GHIBLI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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