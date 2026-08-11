Какова реальная цена Ghiblification сегодня?

Текущая цена Ghiblification составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -5.53%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для GHIBLI?

GHIBLI торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Ghiblification сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется GHIBLI?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что GHIBLI демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Ghiblification в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽8932699.3103082224000 Ghiblification занимает #5479 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли GHIBLI?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Ghiblification соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽3.054476324141762016000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение GHIBLI?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (999958208.03 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Parody Meme,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.