Сегодняшняя цена GeorgePlaysClashRoyale

Текущая цена GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) сегодня составляет $ 0,00829657 с изменением 10,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLASH на USD составляет $ 0,00829657 за CLASH.

На данный момент GeorgePlaysClashRoyale занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 8 290 993, при оборотном предложении 999,69M CLASH. В течение последних 24 часов, CLASH торговался в диапазоне от $ 0,00830754 (минимум) до $ 0,00926782 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,082293, тогда как исторический минимум составил $ 0,00429789.

В краткосрочной перспективе CLASH изменился на -2,22% за последний час и на -11,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 329,77K.

Рыночная информация GeorgePlaysClashRoyale (CLASH)

Рыночная капитализация $ 8,29M$ 8,29M $ 8,29M Объем (24Ч) $ 329,77K$ 329,77K $ 329,77K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8,29M$ 8,29M $ 8,29M Оборотное предложение 999,69M 999,69M 999,69M Общее предложение 999 687 786,122 999 687 786,122 999 687 786,122

Текущая рыночная капитализация GeorgePlaysClashRoyale составляет $ 8,29M, при 24-часовом объеме торгов $ 329,77K. Циркулируещее обращение CLASH составляет 999,69M, а общее предложение – 999687786.122. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,29M.