Цена Gavun Wud (WUD)
Текущая цена Gavun Wud (WUD) сегодня составляет 0.00000194 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WUD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Gavun Wud:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 61.10K USD
- Изменение цены Gavun Wud в течение дня составляет +13.71%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Gavun Wud на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Gavun Wud на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Gavun Wud на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Gavun Wud на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+13.71%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Gavun Wud: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.77%
+13.71%
+31.48%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.
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