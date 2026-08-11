Какова текущая цена торговли Gauntlet WETH Balanced?

Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) в настоящее время оценивается в ₽144627.470209038544000 RUB, что отражает изменение цены на уровне -2.54% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Gauntlet WETH Balanced сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по GTWETHB?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Gauntlet WETH Balanced на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #-- место по рыночной капитализации, составляющей ₽14375430.4781049760000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов GTWETHB?

При наличии 99.39625922519805 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Gauntlet WETH Balanced?

Диапазон цен между ₽143855.313635187280000 и ₽149124.982966228416000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Gauntlet WETH Balanced сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem, GTWETHB продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.