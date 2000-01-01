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Топ токенов категории Стейблкоин с доходностью по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стейблкоин с доходностью. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
+0.91%
0.00%
+0.91%
$ 4.72B
$ 457.92K
2
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 6.48M
4
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998742
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 1.32B
$ 825.83K
5
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.10B
$ 7.68M
6
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
-0.00%
+0.88%
$ 438.52M
$ 286.92K
7
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.061
0.00%
+0.00%
+0.09%
$ 262.75M
$ 38.34
8
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 254.81M
$ 1.09M
9
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
-0.90%
$ 185.92M
$ 4.52
10
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.33
0.00%
-0.00%
+3.91%
$ 176.22M
$ 516.01K
11
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 175.75M
$ 6.33M
12
USDai
USDai
USDAI
$ 0.998953
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 174.03M
$ 610.23K
13
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 171.17M
$ 229.31K
14
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.006
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 105.21M
$ 52.40K
15
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
-0.00%
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
16
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.027
0.00%
0.00%
0.00%
$ 91.59M
--
17
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.021
0.00%
0.00%
0.00%
$ 74.00M
--
18
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.031
+0.10%
0.00%
+0.10%
$ 70.44M
--
19
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.15M
--
20
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.025
0.00%
-0.00%
+0.79%
$ 58.23M
$ 3.00K
21
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
--
+0.10%
$ 56.10M
$ 1.03
22
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.25
0.00%
-0.05%
0.00%
$ 54.27M
$ 264.69
23
USDu
USDu
USDU
$ 0.997557
0.00%
0.00%
-0.18%
$ 52.56M
$ 33.78K
24
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999343
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 49.39M
$ 14.91K
25
InfiniFi USD
InfiniFi USD
IUSD
$ 0.998542
0.00%
-0.00%
-0.01%
$ 48.05M
$ 113.73
26
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 44.60M
$ 53.71K
27
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.012
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 43.64M
$ 5.65K
28
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.013
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 36.38M
--
29
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.69M
$ 700.03K
30
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 31.18M
$ 22.31K
31
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.011
+0.10%
0.00%
+0.10%
$ 27.51M
--
32
Lido EarnUSD
Lido EarnUSD
EARNUSD
$ 1.024
+0.20%
0.00%
+0.10%
$ 26.20M
--
33
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 17.08M
$ 1.34M
34
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
+0.02%
$ 11.71M
$ 3.87
35
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
36
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.059
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 9.74M
--
37
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02371595
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 8.74M
--
38
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.12
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 8.24M
$ 99.13K
39
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 8.19M
--
40
sDOLA
sDOLA
SDOLA
$ 1.4
0.00%
0.00%
-0.71%
$ 6.65M
$ 146.49K
41
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 5.09M
--
42
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.21M
--
43
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 4.09M
$ 3.39K
44
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
45
Aster Staked USDF
Aster Staked USDF
ASUSDF
$ 1.064
0.00%
+0.00%
+0.09%
$ 2.97M
$ 656.41
46
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.999256
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 2.88M
$ 15.47K
47
limUSD
limUSD
LIMUSD
$ 1.016
0.00%
-0.00%
+0.40%
$ 2.65M
$ 1.96K
48
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
-0.10%
$ 2.50M
$ 50.85
49
International Stable Currency
International Stable Currency
ISC
$ 2.21
+0.45%
+0.00%
+1.84%
$ 2.45M
$ 7.27
50
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.004
+0.30%
+0.00%
+0.77%
$ 2.13M
$ 440.16

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стейблкоин с доходностью и почему они так популярны?
Токены категории Стейблкоин с доходностью представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 74 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $13.83B.
Какой токен из категории Стейблкоин с доходностью демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стейблкоин с доходностью, отслеживаемых на MEXC, USDH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стейблкоин с доходностью находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 74 токенов категории Стейблкоин с доходностью, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стейблкоин с доходностью относятся SUSDS, USDY, SUSDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стейблкоин с доходностью?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стейблкоин с доходностью составляет примерно $13.83B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин с доходностью, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.