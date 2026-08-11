Сегодняшняя цена GaiAI

Текущая цена GaiAI (GAIX) сегодня составляет $ 0,00715003 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GAIX на USD составляет $ 0,00715003 за GAIX.

На данный момент GaiAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 173 797, при оборотном предложении 164,17M GAIX. В течение последних 24 часов, GAIX торговался в диапазоне от $ 0,00714976 (минимум) до $ 0,00715179 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,229919, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GAIX изменился на -- за последний час и на -0,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 812,13.

Рыночная информация GaiAI (GAIX)

Рыночная капитализация $ 1,17M$ 1,17M $ 1,17M Объем (24Ч) $ 812,13$ 812,13 $ 812,13 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 7,15M$ 7,15M $ 7,15M Оборотное предложение 164,17M 164,17M 164,17M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация GaiAI составляет $ 1,17M, при 24-часовом объеме торгов $ 812,13. Циркулируещее обращение GAIX составляет 164,17M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,15M.