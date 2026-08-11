Сегодняшняя цена FLORK CTO

Текущая цена FLORK CTO (FLORK) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLORK на USD составляет $ 0 за FLORK.

На данный момент FLORK CTO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 40 870, при оборотном предложении 938,30M FLORK. В течение последних 24 часов, FLORK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03866524, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FLORK изменился на +0,65% за последний час и на -4,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация FLORK CTO (FLORK)

Рыночная капитализация $ 40,87K$ 40,87K $ 40,87K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 40,87K$ 40,87K $ 40,87K Оборотное предложение 938,30M 938,30M 938,30M Общее предложение 938 302 484,261234 938 302 484,261234 938 302 484,261234

Текущая рыночная капитализация FLORK CTO составляет $ 40,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FLORK составляет 938,30M, а общее предложение – 938302484.261234. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40,87K.