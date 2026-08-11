Какова текущая цена first reply?

Живая цена first reply (SIRIUS) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает first reply на рынке?

В настоящее время first reply находится на 7184-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽3298284.5727597584000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов SIRIUS в обращении?

Количество токенов SIRIUS в обращении составляет 965282730.194955 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен first reply за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена first reply колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько first reply удалён от своего максимума и минимума за всё время?

first reply достиг максимальной цены ₽0.799685304391635872000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется SIRIUS?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для first reply?

Текущее изменение цены -1.45% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.