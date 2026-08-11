Сегодняшняя цена First Convicted RACCON

Текущая цена First Convicted RACCON (FRED) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FRED на USD составляет $ 0 за FRED.

На данный момент First Convicted RACCON занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 290 155, при оборотном предложении 999,84M FRED. В течение последних 24 часов, FRED торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,303243, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FRED изменился на -0,48% за последний час и на +19,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 33,63K.

Рыночная информация First Convicted RACCON (FRED)

Рыночная капитализация $ 290,16K$ 290,16K $ 290,16K Объем (24Ч) $ 33,63K$ 33,63K $ 33,63K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 290,16K$ 290,16K $ 290,16K Оборотное предложение 999,84M 999,84M 999,84M Общее предложение 999 843 302,96 999 843 302,96 999 843 302,96

Текущая рыночная капитализация First Convicted RACCON составляет $ 290,16K, при 24-часовом объеме торгов $ 33,63K. Циркулируещее обращение FRED составляет 999,84M, а общее предложение – 999843302.96. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 290,16K.