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Топ токенов категории Мемориальная тематика по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Мемориальная тематика. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04184
+0.24%
-1.83%
+6.10%
$ 41.94M
$ 2.03M
2
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.0004664
-7.79%
+0.38%
+51.11%
$ 466.37K
$ 277.89K
3
First Convicted RACCON
First Convicted RACCON
FRED
$ 0.00029405
-0.05%
-0.02%
+20.39%
$ 294.01K
$ 33.59K
4
PUPPERS
PUPPERS
PUPPERS
$ 2.878E-5
+0.10%
+15.70%
+39.30%
$ 28.79K
--
5
Geoff
Geoff
GEOFF
$ 2.715E-5
0.00%
+0.20%
-22.21%
$ 27.15K
--
6
BALTO
BALTO
BALTO
$ 7.2474E-8
+0.12%
-1.60%
+0.59%
$ 26.02K
--
7
First Convicted Raccoon
First Convicted Raccoon
FRED
$ 1.7E-5
0.00%
+0.20%
+10.68%
$ 11.84K
--
8
Wilson Lo Siento
Wilson Lo Siento
WILSON
$ 1.147E-5
+0.53%
-3.40%
-1.38%
$ 11.46K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Мемориальная тематика и почему они так популярны?
Токены категории Мемориальная тематика представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $42.81M.
Какой токен из категории Мемориальная тематика демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Мемориальная тематика, отслеживаемых на MEXC, PUPPERS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 15.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Мемориальная тематика находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Мемориальная тематика, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Мемориальная тематика относятся PNUT, HARAMBE, FRED. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Мемориальная тематика?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Мемориальная тематика составляет примерно $42.81M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мемориальная тематика, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.