Какова сегодняшняя цена FARTLESS COIN (FARTLESS)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.88%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов FARTLESS находится в обращении?

Обращающееся предложение FARTLESS составляет 999678564.691787, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют FARTLESS COIN?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей FARTLESS. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация FARTLESS COIN?

Рыночная капитализация составляет ₽1907981.6457579248000, что ставит FARTLESS COIN на 8284-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется FARTLESS?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение FARTLESS COIN?

Недавнее изменение цены на -0.88% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.