Какова текущая цена Evmos?

Evmos торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.01%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как EVMOS соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.01% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если EVMOS превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Evmos показывает себя по сравнению с токенами категории Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio EVMOS демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Evmos?

Рыночная капитализация ₽16982615.3466191040000 ставит EVMOS на 4557-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется EVMOS?

Evmos обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку EVMOS?

При наличии в обращении 512693177.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.