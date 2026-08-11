Сегодняшняя цена Epiko

Текущая цена Epiko (EPIKO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EPIKO на USD составляет $ 0 за EPIKO.

На данный момент Epiko занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 104,876, при оборотном предложении 173.26M EPIKO. В течение последних 24 часов, EPIKO торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.03387736, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EPIKO изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 27.15.

Рыночная информация Epiko (EPIKO)

Рыночная капитализация $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K Объем (24Ч) $ 27.15$ 27.15 $ 27.15 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K Оборотное предложение 173.26M 173.26M 173.26M Общее предложение 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Epiko составляет $ 104.88K, при 24-часовом объеме торгов $ 27.15. Циркулируещее обращение EPIKO составляет 173.26M, а общее предложение – 300000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 104.88K.