Сегодняшняя цена edeXa

Текущая цена edeXa (EDX) сегодня составляет $ 0,01254655 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EDX на USD составляет $ 0,01254655 за EDX.

На данный момент edeXa занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 541 206, при оборотном предложении 760,51M EDX. В течение последних 24 часов, EDX торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,07137, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EDX изменился на -- за последний час и на +0,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,51.

Рыночная информация edeXa (EDX)

Рыночная капитализация $ 9,54M$ 9,54M $ 9,54M Объем (24Ч) $ 2,51$ 2,51 $ 2,51 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 31,37M$ 31,37M $ 31,37M Оборотное предложение 760,51M 760,51M 760,51M Общее предложение 2 500 000 000,0 2 500 000 000,0 2 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация edeXa составляет $ 9,54M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,51. Циркулируещее обращение EDX составляет 760,51M, а общее предложение – 2500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,37M.