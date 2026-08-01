Какова текущая цена Duck Token?

Duck Token торгуется по цене ₽2.432213089212477984000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.27%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Duck Token составляет ₽8.4499322821443376000, тогда как ATL — ₽1.654452252945874256000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка DUCK?

Рыночная капитализация составляет ₽2432843.0725643968000, что ставит актив на 7757-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Duck Token на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле DUCK.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 999998.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Duck Token?

Duck Token входит в классификацию Meme,Duck-Themed,MegaETH Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность DUCK?

Работа в сети -- позволяет DUCK использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.