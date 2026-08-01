Цена Dtravel (TRVL)
Текущая цена Dtravel (TRVL) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRVL на USD составляет $ 0 за TRVL.
На данный момент Dtravel занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 410 661, при оборотном предложении 519,07M TRVL. В течение последних 24 часов, TRVL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,56, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе TRVL изменился на +0,01% за последний час и на -5,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 33,29K.
Текущая рыночная капитализация Dtravel составляет $ 410,66K, при 24-часовом объеме торгов $ 33,29K. Циркулируещее обращение TRVL составляет 519,07M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 791,16K.
+0,01%
-8,79%
-5,05%
-5,05%
За сегодня изменение цены Dtravel на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dtravel на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dtravel на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dtravel на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-8,79%
|30 дней
|$ 0
|-3,32%
|60 дней
|$ 0
|-8,62%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена Dtravel потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена Dtravel?
Текущая оценка составляет ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -8.79%.
Как рыночные настроения влияют на TRVL?
Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.
Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг Dtravel?
С рыночной капитализацией ₽30725604.9028898928000 Dtravel занимает #3816 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.
Какова недавняя торговая активность?
TRVL зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.
Насколько волатильна TRVL сегодня?
Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.
Каков диапазон торгов за последние 24 часа?
Цена колебалась между ₽ и ₽, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.
Какие долгосрочные факторы влияют на Dtravel?
К таким факторам относятся циркулирующее предложение (519065232.0381422 токенов), тенденции принятия в рамках Artificial Intelligence (AI),Tourism,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),DePIN,Base Ecosystem и общая популярность сети --.
|Время (UTC+8)
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