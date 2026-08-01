Сегодняшняя цена Dtravel

Текущая цена Dtravel (TRVL) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRVL на USD составляет $ 0 за TRVL.

На данный момент Dtravel занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 410 661, при оборотном предложении 519,07M TRVL. В течение последних 24 часов, TRVL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,56, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TRVL изменился на +0,01% за последний час и на -5,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 33,29K.

Рыночная информация Dtravel (TRVL)

Рыночная капитализация $ 410,66K$ 410,66K $ 410,66K Объем (24Ч) $ 33,29K$ 33,29K $ 33,29K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 791,16K$ 791,16K $ 791,16K Оборотное предложение 519,07M 519,07M 519,07M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Dtravel составляет $ 410,66K, при 24-часовом объеме торгов $ 33,29K. Циркулируещее обращение TRVL составляет 519,07M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 791,16K.