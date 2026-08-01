Сегодняшняя цена Draggable Aktionariat AG

Текущая цена Draggable Aktionariat AG (DAKS) сегодня составляет $ 6.19 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DAKS на USD составляет $ 6.19 за DAKS.

На данный момент Draggable Aktionariat AG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4,952,106, при оборотном предложении 800.00K DAKS. В течение последних 24 часов, DAKS торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 9.32, тогда как исторический минимум составил $ 6.19.

В краткосрочной перспективе DAKS изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.11K.

Рыночная информация Draggable Aktionariat AG (DAKS)

Рыночная капитализация $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Объем (24Ч) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Оборотное предложение 800.00K 800.00K 800.00K Общее предложение 800,000.0 800,000.0 800,000.0

Текущая рыночная капитализация Draggable Aktionariat AG составляет $ 4.95M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.11K. Циркулируещее обращение DAKS составляет 800.00K, а общее предложение – 800000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4.95M.