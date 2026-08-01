Сегодняшняя цена dotmoovs

Текущая цена dotmoovs (MOOV) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOOV на USD составляет $ 0 за MOOV.

На данный момент dotmoovs занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 234,498, при оборотном предложении 1.00B MOOV. В течение последних 24 часов, MOOV торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.096391, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOOV изменился на +0.08% за последний час и на +0.64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 23.36K.

Рыночная информация dotmoovs (MOOV)

Рыночная капитализация $ 234.50K$ 234.50K $ 234.50K Объем (24Ч) $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 234.50K$ 234.50K $ 234.50K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация dotmoovs составляет $ 234.50K, при 24-часовом объеме торгов $ 23.36K. Циркулируещее обращение MOOV составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 234.50K.